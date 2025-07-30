Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону найдена мертвой в горах Пакистана

Олимпийская чемпионка по биатлону Дальмайер найдена мертвой в горах Пакистана

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер найдена мертвой в горах Пакистана. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на агентство DPA.

Ранее сообщалось о том, что поиски 31-летней спортсменки были возобновлены. Они прерывались из-за плохой погоды.

28 июля бывшая биатлонистка совершала восхождение вместе с напарницей, когда попала в камнепад. Спутница Дальмайер подала сигнал бедствия, после чего началась поисково-спасательная операция.

Дальмайер — двукратная олимпийская чемпионка, кроме того, на ее счету семь побед на чемпионатах мира. Биатлонистка завершила спортивную карьеру в 2019 году.