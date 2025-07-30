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16:13, 30 июля 2025Спорт

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону найдена мертвой в горах Пакистана

Олимпийская чемпионка по биатлону Дальмайер найдена мертвой в горах Пакистана
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Nordphoto / Mauelshagen / Imago / Globallookpress.com

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер найдена мертвой в горах Пакистана. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на агентство DPA.

Ранее сообщалось о том, что поиски 31-летней спортсменки были возобновлены. Они прерывались из-за плохой погоды.

28 июля бывшая биатлонистка совершала восхождение вместе с напарницей, когда попала в камнепад. Спутница Дальмайер подала сигнал бедствия, после чего началась поисково-спасательная операция.

Дальмайер — двукратная олимпийская чемпионка, кроме того, на ее счету семь побед на чемпионатах мира. Биатлонистка завершила спортивную карьеру в 2019 году.

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