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13:28, 30 июля 2025Спорт

Поиски олимпийской чемпионки по биатлону в горах Пакистана возобновили

Поиски олимпийской чемпионки по биатлону Дальмайер в горах Пакистана возобновили
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Поиски двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер, попавшей под камнепад в горах в Пакистане, возобновили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Ранее поисково-спасательная операция была отложена из-за плохих погодных условий. Немку продолжают искать две команды опытных альпинистов. При этом доступ к месту происшествия затруднен, существует риск новых камнепадов.

Спортсменка 28 июля совершала восхождение вместе с напарницей, когда попала в камнепад. Спутница Дальмайер сразу подала сигнал бедствия, после чего началась поисково-спасательная операция.

Дальмайер — двукратная олимпийская чемпионка. На ее счету также семь побед на чемпионатах мира. Биатлонистка завершила спортивную карьеру в 2019 году.

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