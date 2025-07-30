На Microsoft пожаловались из-за навязывания браузера Edge

Разработчики Opera пожаловались на Microsoft и браузер Edge

Компания Opera пожаловалась в суд на корпорацию Microsoft из-за агрессивной рекламы браузера Edge. На это обратило внимание издание The Verge.

Представители Opera, занимающиеся разработкой одноименного браузера, направили официальную жалобу в суд Бразилии. Причиной стала агрессивная реклама браузера Edge в Windows 11. Авторы жалобы отметили, что Edge встроен в Windows, но Microsoft «этого мало» — фирма использует «манипулятивную тактику», чтобы зачистить операционную систему (ОС) от браузеров сторонних производителей.

Так, юристы Opera заметили, что Windows 11 не сохраняет настройки пользователя, когда тот выбирает по умолчанию любой отличный от Edge браузер. Также Microsoft якобы использует навязчивые баннеры и сообщения, отговаривающие пользователей от загрузки альтернативных браузеров.

«Opera уже пользуется большим успехом в Бразилии: это третий по популярности браузер в стране, и миллионы лояльных пользователей активно выбирают его, несмотря на тактику Microsoft», — заметил главный юрисконсульт Opera Аарон МакПарлан. Также он отметил, что Opera, в отличие от Edge, не предустановлена ни в одной операционной системе.

Журналисты The Verge напомнили, что в июне Microsoft запретили навязывать браузер Edge, но только в странах Евросоюза (ЕС).

Ранее пользователи Windows и браузера Chrome рассказали, что Microsoft начала мешать работе программы от Google. Согласно жалобам, популярный браузер просто перестал открываться в ОС Windows.