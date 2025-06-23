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14:06, 23 июня 2025Наука и техника

Windows уличили в блокировании браузера Chrome

Пользователи Chrome пожаловались на блокировку браузера в Windows
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Dorde Krstic / Shutterstock / Fotodom

Пользователи Windows и браузера Chrome рассказали, что Microsoft начала мешать работе программы от Google. На это обратило внимание издание The Verge.

Первые сообщения о проблемах Chrome в Windows появились в начале июня на сайте поддержки Google. Согласно жалобам, популярный браузер просто перестал открываться в операционной системе (ОС) от Microsoft. Позже специалисты выяснили, что проблема связана с обновлением функции Windows.

По словам журналистов, неполадки стали появляться из-за обновления функции родительского контроля Family Safety, которая позволяет блокировать определенные сайты. Специалисты, уличившие Microsoft в блокировании Chrome, выяснили, что другие браузеры — Firefox или Opera — работают нормально.

«У некоторых пользователей Chrome действительно может не работать, когда включена функция Microsoft Family Safety», — заметила специалист поддержки Chrome Эллен Т. Журналисты The Verge обратились к Microsoft за комментарием, но не получили оперативного ответа. В материале говорится, что проблему временно можно решить, если переименовать исполняемый файл браузера — например, в Chrome1.exe.

В начале июня стало известно, что корпорация Microsoft больше не будет активно предлагать европейским пользователям свой браузер Edge. Таким образом, американский IT-гигант подчинился требованиям европейского Закона о цифровых рынках (DMA).

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