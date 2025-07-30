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14:41, 30 июля 2025Экономика

На Камчатке жителей потрескавшихся домов пообещали расселить

Глава Камчатки Солодов: Дома, которые потрескались после землетрясения, расселят
Виктория Клабукова

Фото: Russian Ministry for Emergencies / Handout / Reuters

Дома, которые пошли трещинами во время землетрясения на Камчатке, расселят. Об этом в своем Telegram-канале объявил губернатор края Владимир Солодов.

В текущий момент специалисты инспектируют городские сооружения, в первую очередь проводится осмотр соцучреждений. Немало жалоб властям поступило из жилого фонда. Как анонсировал глава региона, жильцам тех домов, в которых обнаружат трещины, будет предоставлено временное размещение в безопасных местах. «Безусловно, безопасность сейчас — главный приоритет», — подчеркнул Солодов.

Выявленные трещины, как отмечается, должны представлять угрозу целостности и устойчивости здания. Жители Камчатского края не должны забывать, что проживают в сейсмоопасном районе, поэтому всегда должны оставаться готовыми к подобного рода событиям, напомнил губернатор.

Кадрами треснувшихся стен в подъездах жители Камчатки делятся в соцсетях. Трещины появляются и на фасадах здания. Некоторые постройки частично обрушились. Так, в Петропавловске-Камчатском обвалилась стена одного из детских садов. Пострадавших нет — садик должен был открыться 1 августа. По словам сотрудников, постройка нуждалась в капремонте.

О сейсмотолчках на Камчатке стало известно в ночь с 29 по 30 июля. Землетрясение, магнитуду которого оценили в 8,7, стало самым сильным с 1952 года.

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