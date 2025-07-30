Лишенный гражданства России комик пошутил о внесении в число экстремистов

Комик Слава Комиссаренко пошутил о своем статусе террориста в Белоруссии

Известный стендап-комик Слава Комиссаренко, лишенный гражданства России, пошутил о своем внесении в список экстремистов в Белоруссии. Об этом он порассуждал на своем концерте «Спасибо, у меня все», доступном на YouTube.

Один из гостей шоу спросил у комика, завершит ли тот карьеру, если не будет получать признание зрителей. «Меня признают постоянно. Я экстремистом признан, террористом. Я признан как никто другой», — пошутил Комиссаренко. Он также призвал задавшего этот вопрос зрителя быть оптимистом.

В апреле стало известно, что Комиссаренко и стендап-комика Дмитрия Романова лишили российского гражданства. В ФСБ России заявили, что действия юмористов представляют угрозу национальной безопасности страны. Им также запретили въезд в Россию.

В январе МВД Белоруссии внесло Комиссаренко в список экстремистов. Основанием для этого стал приговор Минского суда, согласно которому юмориста заочно осудили на шесть лет за оскорбления президента страны Александра Лукашенко.