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15:37, 24 января 2025Интернет и СМИ

Осужденного за оскорбления Лукашенко комика внесли в список экстремистов

В Белоруссии внесли в список экстремистов комика Славу Комиссаренко
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
СюжетЛукашенко заявил:

Кадр: ШАСТУН / YouTube

В Белоруссии внесли в список экстремистов популярного стендап-комика Славу Комиссаренко, ранее заочно приговоренного к шести годам лишения свободы. Об этом пишет ТАСС.

Данные о внесении юмориста в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности, были опубликованы на сайте МВД Белоруссии. Уточняется, что основанием для такой меры стал вступивший в законную силу приговор Минского городского суда. Кроме того, как отметили в МВД, Комиссаренко находится в розыске.

30 декабря стало известно, что суд в Минске заочно приговорил юмориста к шести годам лишения свободы по делу об оскорблении и клевете в отношении главы государства Александра Лукашенко. Дело рассматривалось в порядке специального производства. Сам комик мемом отреагировал на решение суда.

В январе 2022 года стендапер заявил, что его ищет белорусское КГБ из-за шуток о президенте страны Александре Лукашенко. После этого стало известно, что он переехал в Польшу.

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