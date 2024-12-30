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20:07, 30 декабря 2024Бывший СССР

Стендап-комик Комиссаренко отреагировал мемом на решение суда о своем заочном аресте

Комиссаренко ответил мемом на заочный приговор о заключении под стражу
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: @slavakomissarenko

Стендап-комик Вячеслав Комиссаренко ответил мемом на заочный приговор о заключении под стражу. Он разместил публикацию в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) с поддельной справкой на имя Александра Лукашенко. В шуточном документе утверждается, что белорусский президент не является «Чык-Чырыком», а любые противоположные заявления — клевета.

На бумаге стоит печать Минского городского суда, который ранее приговорил Комиссаренко к шести годам лишения свободы.

Ранее комика обвинили в оскорблении и клевете в отношении главы Белоруссии Александра Лукашенко. Дело рассматривалось в порядке специального производства.

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