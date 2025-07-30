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18:40, 30 июля 2025Россия

Бойцы СВО увидели признаки изменения Россией тактики боев на Украине

ДШРГ «Русич» Мильчакова заявило об изменении Россией тактики боев на Украине
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бойцы участвующего в специальной военной операции (СВО) диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич» под командованием Алексея Мильчакова увидели признаки изменения Россией тактики боев на Украине. Пост с мнением военнослужащих опубликован в Telegram-канале подразделения.

Как отметили бойцы ДШРГ, Россия начала очень оперативно поражать цели с использованием оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер», что говорит о том, что командование Вооруженных сил России внесло коррективы в существующую модель коммуникации между подразделениями.

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«Судя по тому, что цели поражаются очень оперативно, цепочка между обнаружением и командой на пуск была сокращена», — заявили участники СВО.

Также бойцы отметили, что российская разведка стала давать больше крупных целей для поражения ОТРК «Искандер».

Ранее появились данные разведки о последствиях мощного удара «Искандера» по лагерю ВСУ близ поселка Гончаровское Черниговской области. Известно, что украинские войска понесли серьезные потери.

ЖЗЛ
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