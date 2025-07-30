Бойцы СВО увидели признаки изменения Россией тактики боев на Украине

ДШРГ «Русич» Мильчакова заявило об изменении Россией тактики боев на Украине

Бойцы участвующего в специальной военной операции (СВО) диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич» под командованием Алексея Мильчакова увидели признаки изменения Россией тактики боев на Украине. Пост с мнением военнослужащих опубликован в Telegram-канале подразделения.

Как отметили бойцы ДШРГ, Россия начала очень оперативно поражать цели с использованием оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер», что говорит о том, что командование Вооруженных сил России внесло коррективы в существующую модель коммуникации между подразделениями.

«Судя по тому, что цели поражаются очень оперативно, цепочка между обнаружением и командой на пуск была сокращена», — заявили участники СВО.

Также бойцы отметили, что российская разведка стала давать больше крупных целей для поражения ОТРК «Искандер».

Ранее появились данные разведки о последствиях мощного удара «Искандера» по лагерю ВСУ близ поселка Гончаровское Черниговской области. Известно, что украинские войска понесли серьезные потери.