Олимпийская чемпионка по биатлону погибла в горах Пакистана. Три года назад при восхождении умер ее бывший возлюбленный

Биатлонистка Лаура Дальмайер погибла во время камнепада в горах Пакистана

Двукратная олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира по биатлону Лаура Дальмайер найдена мертвой в горах Пакистана. Спортсменка попала под камнепад во время восхождения на пик Лайла в горной системе Каракорум. Ее тело было обнаружено спасателями после двух дней поиска.

Несчастный случай с 31-летней Дальмайер произошел в понедельник, 28 июля, на высоте около 5700 метров. Из-за плохих погодных условий и высокого риска камнепадов добраться до нее сразу не удалось.

Известно, что немецкая спортсменка была опытной альпинисткой, сертифицированным горным и горнолыжным гидом. Восхождение она совершала вместе с напарницей по связке. Сразу же после камнепада спутница олимпийской чемпионки подала сигнал бедствия.

Представители Дальмайер отметили, что, скорее всего, спортсменка погибла мгновенно, в то время как ее напарница не пострадала. «Лаура Дальмайер выразила письменную волю, что в подобном случае никто не должен рисковать жизнью, чтобы ее забрать», — заявили они. «В данном случае она сама хотела оставить тело в горах. Это также соответствует желанию ее родственников».

Фото: Anders Wiklund / TT News Agency / Reuters

Три года назад при восхождении умер бывший возлюбленный Дальмайер

В январе 2022 года при сходе лавины в Патагонии погиб бывший возлюбленный спортсменки Роберт Гразеггер. На тот момент ему было 29 лет. Он совершал восхождение вместе с подругой, в команде было ещетри человека. Сообщить спасателям о произошедшем команда смогла только через два часа.

Напарница Гразеггера, 28-летняя альпинистка из Австрии, получила тяжелые травмы, однако выжила. А вот спасти мужчину не удалось.

«Когда в твоем ближайшем окружении происходит что-то подобное, ты, естественно, начинаешь серьезно задумываться. И спрашиваешь себя: "Что будет дальше?"» — прокомментировала трагедию в документальном фильме Дальмайер.

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Спортивная карьера Дальмайер

Дальмайер объявила о завершении спортивной биатлонной карьеры в мае 2019 года в возрасте 25 лет. Свое решение она объяснила потерей мотивации. С тех пор девушка посвятила себя альпинизму.

На чемпионате мира по биатлону 2017 года в Хохфильцене она установила рекорд среди женщин, завоевав пять золотых медалей. В том же году была признана лучшей спортсменкой года Германии.

В 2018-м на Олимпийских играх в Пхёнчхане Дальмайер выиграла первую личную медаль Олимпийских игр и первую золотую спринтерскую медаль для сборной Германии спустя 16 лет. Через два дня в гонке преследования вновь одержала победу и стала двукратной олимпийской чемпионкой. Кроме того, в индивидуальной гонке на 15 километров она сумела завоевать бронзовую медаль Олимпиады.

Также спортсменка являлась обладательницей Кубка мира сезона 2016/2017.

«Новость о гибели двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер в результате ужасного несчастного случая во время восхождения на гору глубоко потрясла всех нас, участников Олимпийского движения. Она погибла в своих любимых горах», — почтила память бывшей биатлонистки президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри.

Она подчеркнула, что спортсменку будут помнить вечно, и выразили соболезнования ее родным и близким.