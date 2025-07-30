В России отреагировали на опасения Трампа из-за новых санкций

Сенатор Джабаров: Трамп понимает, что эффекта от санкций против РФ не будет

Президент США Дональд Трамп не просто допускает, что от новых санкций против России не будет эффекта, он это понимает, заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. О сомнениях американского лидера он высказался в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Трамп признал, что санкции против России могут сработать или нет, писала американская газета The New York Times (NYT). В материале также отмечалось, что американский лидер неоднократно угрожал наказать Россию за усиление атак по Украине, но до сих пор этого не произошло.

Если даже он введет санкции, ничего страшного не случится. Пока он угрожает ими, показывает, что США — сильное государство. Когда он введет эти санкции и они не сработают — это будет еще хуже тогда. Будет полное разочарование во всей мощи американской экономики и политики Владимир Джабаров сенатор

«Он хочет, чтобы все лидеры ведущих стран отвернулись от России и перестали с ней торговать, пользоваться ее относительно дешевыми энергоносителями. Представить себе это невозможно. Китай четко дал понять, что у него суверенное право, с кем торговать, как торговать и кого поддерживать. То же самое Индия, которая в первое время заявляла, что вынуждена будет покупать нефть в Перу», — поделился сенатор.

Какая бы это не была нефть — в Перу или Аргентине — это все равно будет российская нефть, только более дорогая, так как перепродана через посредников, указал Джабаров.

«Нет ситуации, когда российскую нефть кто-то может заменить на рынке. Это нереально. И ресурсов у американцев нет, чтобы выдержать такое давление, которое на них будет оказано даже союзниками», — заключил он.

Ранее американское издание The Hill оценило переход Трампа к жесткой риторике в отношении Москвы. СМИ назвало это неожиданным событием.

В июле Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Позднее он сократил срок ультиматума до 10-12 дней.