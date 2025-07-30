Появилось видео с места обрушения многоэтажного дома в столице российского региона

Очевидцы сняли на видео место обрушения многоэтажного дома в Уфе

Появилось видео с места обрушения многоэтажного дома в Уфе. Ролик, снятый очевидцами, опубликовал Telegram-канал Ufa_rb.

На кадрах можно увидеть огромные клубы пыли, обломки бывшей секции здания, а также людей, ходящих рядом с местом произошедшего.

По данным очевидцев, все произошло на улице Коммунистическая.

25 июля из-за взрыва газа обрушились десять этажей многоквартирного дома в Саратове. В результате разрушено оказалось почти 40 квартир. Пострадали 18 человек, жертвами ЧП стали семь человек.

28 июля в Астрахани произошло обрушение жилого дома, здание было признано аварийным. Пострадал один человек. 29 июля рухнула секция офисного трехэтажного здания в Екатеринбурге.