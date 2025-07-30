Президент МОК прокомментировала гибель в горах олимпийской чемпионки по биатлону

Глава МОК Ковентри выразила соболезнования семье погибшей биатлонистки Дальмайер

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри на своей странице в социальной сети X прокомментировала гибель двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер в горах в Пакистане.

Ковентри выразила соболезнования семье и друзьям спортсменки. «Она погибла в любимых ею горах. Ее будут помнить вечно», — заявила глава МОК.

Ранее 30 июля Дальмайер была найдена мертвой в горах Пакистана. Двумя днями ранее бывшая биатлонистка совершала восхождение вместе с напарницей и попала под камнепад.

Дальмайер — двукратная олимпийская чемпионка. Кроме того, на ее счету семь побед на чемпионатах мира. Биатлонистка завершила спортивную карьеру в 2019 году.