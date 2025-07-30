Рассекречено завещание погибшей в горах двукратной олимпийской чемпионки по биатлону

Олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер завещала, чтобы ее тело оставили в горах

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер, погибшая в Пакистане, завещала, чтобы в случае ее гибели в горах ее тело оставили там. Последнюю волю спортсменки рассекретил Der Spiegel.

По информации источника, это было выраженное и записанное желание Дальмайер, чтобы в подобном случае никто не рисковал своей жизнью ради нее. Отмечается, что это также было в интересах ее родственников.

Ранее 30 июля Дальмайер была найдена мертвой в горах Пакистана. Двумя днями ранее бывшая биатлонистка совершала восхождение вместе с напарницей и попала под камнепад.

Дальмайер — двукратная олимпийская чемпионка. Кроме того, на ее счету семь побед на чемпионатах мира. Биатлонистка завершила спортивную карьеру в 2019 году.