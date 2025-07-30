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10:14, 30 июля 2025Россия

Россиянка ночью бросила двухлетнюю дочь на детской площадке и сбежала

В Ленобласти мать ночью бросила двухлетнюю дочь на детской площадке и сбежала
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Киришском районе Ленинградской области мать ночью бросила двухлетнюю дочь на детской площадке и сбежала. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, россияне нашли ребенка брошенным в коляске и вызвали сотрудников полиции. Оперативники отвезли девочку в больницу.

Удалось установить личность ее матери. Ею оказалась местная жительница. Она в состоянии алкогольного опьянения бросила дочь и ушла домой.

После допроса родительницу отпустили под подписку о невыезде.

До этого сообщалось, что в Краснодаре мать оставляла трехлетнюю дочь в квартире с банкой детского пюре.

Еще раньше в Краснодаре обнаружили семилетнего мальчика-маугли, который пять лет провел взаперти под камерами видеонаблюдения. По ночам дошкольник громко кричал — его мать утверждала, что у ребенка приступы.

ЖЗЛ
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