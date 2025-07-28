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09:40, 28 июля 2025Россия

В России мать несколько дней оставляла трехлетнюю дочь в квартире с банкой пюре

В Краснодаре мать оставляла трехлетнюю дочь в квартире с банкой детского пюре
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

В Краснодаре женщина оставляла одну трехлетнюю дочь в квартире, где из еды была только банка детского пюре. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает Telegram-канал Shot.

Из-за того, что девочку оставляли в квартире одну, она плакала под дверью и иногда сидела в подъезде около двери в квартиру. Крики девочки услышали жители жилого комплекса «Дыхание» — они выяснили, что каждое утро мать девочки уходит и оставляет дочь одну почти без еды.

Когда мать ребенка вернулась домой, ее ждали соседи — женщина пообещала им, что больше не будет уходить на целый день. Однако ситуация повторилась вновь, из-за чего в квартиру вызвали сотрудников полиции и опеки, которые забрали девочку в больницу.

Ранее в Краснодаре нашли семилетнего мальчика-маугли, который пять лет провел взаперти под камерами видеонаблюдения. По ночам дошкольник громко кричал — его мать утверждала, что у ребенка приступы.

ЖЗЛ
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