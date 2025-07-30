Российские фехтовальщики завоевали три медали на чемпионате мира в Тбилиси

Российские фехтовальщики завоевали три медали на чемпионате мира-2025 в Тбилиси

Российские фехтовальщики завоевали три медали на чемпионате мира 2025 года в Тбилиси. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В среду, 30 июля, будут разыграны медали в командном турнире у саблисток и шпажистов. Российские спортсмены вылетели с соревнований в этих видах программы.

Единственное золото в составе сборной России в личном турнире саблисток выиграла Яна Егорян. Серебро в личной рапире взял Кирилл Бородачев, кроме того, вице-чемпионом мира стала команда российских шпажисток.

В марте Международная федерация фехтования (FIE) разрешила российским спортсменам участвовать в турнирах под эгидой организации в нейтральном статусе. В мае россияне были допущены до командных соревнований.