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13:42, 30 июля 2025Спорт

Тарасова обрадовалась убыткам ISU из-за отстранения россиян

Татьяна Тарасова об убытках ISU из-за отстранения россиян: Я рада
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Brian Fluharty / Imagn Images / Reuters

Заслуженный тренер ССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила информацию об убытках Международного союза конькобежцев (ISU) из-за отстранения россиян. Об этом сообщает ТАСС.

Специалист отметила, что восприняла эту новость с радостью. «Им не хочется, наверное, в своих ошибках признаваться, но сколько ж можно губить жизни спортсменов и тренеров», — заявила Тарасова.

ISU объявил об убытках ранее 30 июля. В финансовом отчете за 2024 год указывается, что операционные убытки составили 8,5 миллиона франков (9,1 миллиона евро) — это на 5,9 миллиона франков (6,3 миллиона евро) больше, чем в 2023 году.

Российским спортсменам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Игры в Пекине.

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