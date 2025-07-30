Тарасова обрадовалась убыткам ISU из-за отстранения россиян

Татьяна Тарасова об убытках ISU из-за отстранения россиян: Я рада

Заслуженный тренер ССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила информацию об убытках Международного союза конькобежцев (ISU) из-за отстранения россиян. Об этом сообщает ТАСС.

Специалист отметила, что восприняла эту новость с радостью. «Им не хочется, наверное, в своих ошибках признаваться, но сколько ж можно губить жизни спортсменов и тренеров», — заявила Тарасова.

ISU объявил об убытках ранее 30 июля. В финансовом отчете за 2024 год указывается, что операционные убытки составили 8,5 миллиона франков (9,1 миллиона евро) — это на 5,9 миллиона франков (6,3 миллиона евро) больше, чем в 2023 году.

Российским спортсменам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Игры в Пекине.