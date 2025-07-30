ЦСКА победил «Локомотив» в матче Кубка России

ЦСКА победил «Локомотив» со счетом 2:1 в матче первого тура Кубка России

Московский ЦСКА одержал победу над столичным «Локомотивом» в матче первого тура группового этапа Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 2:1. Первый мяч на 31-й минуте забил защитник армейцев Милан Гайич. На 68-й минуте счет сравнял полузащитник Алексей Батраков, реализовавший пенальти. На 79-й минуте вновь вывел ЦСКА вперед хавбек Кирилл Глебов.

В сезоне-2024/2025 обладателем Кубка России стал ЦСКА. В финале армейцы победили «Ростов».

В следующем туре Кубка России ЦСКА на выезде сыграет с тольяттинским «Акроном» 12 августа. «Локомотив» днем позднее примет калининградскую «Балтику».

