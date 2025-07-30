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16:19, 30 июля 2025Россия

ВСУ сбросили две управляемые авиабомбы на российские объекты. Минобороны раскрыло подробности

Минобороны сообщило о двух сбитых ПВО России управляемых авиабомбах ВСУ
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили две управляемые авиационные бомбы на российские объекты.

Министерство обороны России проинформировало о ситуации в Telegram-канале. Представители ведомства заявили, что обе авиабомбы были уничтожены системой противовоздушной обороны (ПВО) РФ. В Минобороны не уточнили, какими именно боеприпасами и какие объекты пытались атаковать ВСУ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы», — говорится в сводке российского оборонного ведомства о ходе проведения специальной военной операции по состоянию на среду, 30 июля. Отмечается, что также Вооруженные силы (ВС) России уничтожили 133 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Аналитик газеты The Telegraph (Великобритания) Дэвид Акс сообщал, что ВСУ пытаются в ответ на действия ВС РФ применять французские бомбы Hammer и американские JSOW, но их дальность составляет около 64 километров, поэтому украинские самолеты попадают в зону действия российских комплексов ПВО С-300 и С-400, а также самолетов Су-30 с ракетами R-77.

Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в российском городе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в среду в Telegram-канале, что в Белгороде украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом. По предварительным данным, пострадавших нет.

Глава региона России уточнил, что в результате детонации БПЛА повреждены остекление около десяти квартир и фасад жилого здания, осколками посечены 24 автомобиля. Городская управа проводит обход квартир и составляет стартовые акты повреждений, оперативные службы работают на месте.

Кадр: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Как сообщил Telegram-канал Shot, дрон ВСУ врезался в многоэтажный дом на юге города. Также источник опубликовал видео удара беспилотника по верхним этажам. На кадрах видно, что повреждены балконы трех квартир.

ВСУ атаковали Брянскую область

Губернатор Брянской области Александр Богомаз 30 июля написал, что прошедшей ночью над территорией региона уничтожили три украинских БПЛА. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет, уточнил он. Оперативные и экстренные службы работают на местах происшествий.

Минобороны проинформировало, что над территорией Брянской области с 00:00 до 03:50 (время в регионе совпадает с московским) дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили три беспилотника самолетного типа.

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