Появилось видео с места попадания украинского беспилотника в многоэтажку в Белгороде

Shot: Украинский беспилотник врезался в верхние этажи многоэтажки в Белгороде

Украинский беспилотник врезался в верхние этажи многоэтажного дома в Белгороде. Кадры с места попадания устройства появились в Telegram-канале Shot.

На представленных кадрах видно, как в результате удара дрона оказались повреждены балконы квартир на верхних этажах.

Как утверждает Shot, выбиты стекла и разрушены балконы в трех квартирах. Сведений о пострадавших не поступало.

На месте происшествия начали работу сотрудники экстренных служб Белгорода.

30 июля украинский беспилотник ударил по многоэтажному дому в Белгороде.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что осколками устройства были посечены 24 автомобиля, припаркованных неподалеку.

До этого Минобороны России отчиталось об отражении атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянскую область. Информации о налете беспилотников на Белгородскую область не было.