Устойчивость зданий на Камчатке к землетрясениям оценили

Министр Фирстов: Около 20 % зданий на Камчатке могут не выдержать землетрясений

Около 20 процентов зданий на Камчатке имеют сейсмодефицит разной степени и могут не выдержать землетрясений. Устойчивость домов к подземным толчкам оценил министр строительства и жилищной политики в регионе Артем Фирстов, пишет ТАСС.

По словам главы ведомства, новостройки рассчитаны на природные явления мощностью 9-10 баллов. «Что касается жилфонда, то порядка 20 процентов зданий имеют сейсмодефицит разной степени, это значит, что они требуют усиления в будущем», — уточнил Фирстов.

После мощного землетрясения, которое недавно обрушилось на регион, здания пока не проверяли. «Результаты обследований будут доложены губернатору», — подчеркнул министр.

Сильнейшее с 1952 года землетрясение произошло на Камчатке в среду, 30 июля. Изначально магнитуда составила 7,5, однако позже она достигла 8,7. Специалисты предупреждают о развитии сильного афтершокового процесса, который будет ощущаться еще не менее месяца. На прибрежную зону Северо-Курильска уже обрушилась первая волна цунами.