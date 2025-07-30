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17:48, 30 июля 2025Спорт

В Единой лиге отреагировали на отказ латвийца играть с россиянами

В Единой лиге не удивились отказу Бертанса играть с россиянами в Суперкубке
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Давис Бертанс

Давис Бертанс. Фото: Dale Zanine / USA Today Sports / Reuters

В Единой лиге ВТБ отреагировали на отказ латвийского баскетболиста «Дубая» Дависа Бертанса играть с российскими клубами в Суперкубке. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе турнира заявили, что не удивлены, так как ранее также были игроки, которые не принимали участия в наших международных соревнованиях. При этом в Единой лиге ВТБ подчеркнули, что зарубежные команды-участники и гости Суперкубка всегда отмечали высокий уровень организации и отличную спортивную составляющую турнира.

Ранее Бертанс заявил, что принял решение не участвовать в турнирах, где выступают команды из стран-агрессоров. Он подчеркнул, что переговорил с руководством клуба, и его поддержали.

Суперкубок Единой лиги ВТБ-2025 пройдет с 24 по 25 сентября в Белграде. Помимо «Дубая», в нем приняли участие московский ЦСКА, петербургский «Зенит» и белградская «Црвена Звезда».

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