В Единой лиге отреагировали на отказ латвийца играть с россиянами

В Единой лиге не удивились отказу Бертанса играть с россиянами в Суперкубке

В Единой лиге ВТБ отреагировали на отказ латвийского баскетболиста «Дубая» Дависа Бертанса играть с российскими клубами в Суперкубке. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе турнира заявили, что не удивлены, так как ранее также были игроки, которые не принимали участия в наших международных соревнованиях. При этом в Единой лиге ВТБ подчеркнули, что зарубежные команды-участники и гости Суперкубка всегда отмечали высокий уровень организации и отличную спортивную составляющую турнира.

Ранее Бертанс заявил, что принял решение не участвовать в турнирах, где выступают команды из стран-агрессоров. Он подчеркнул, что переговорил с руководством клуба, и его поддержали.

Суперкубок Единой лиги ВТБ-2025 пройдет с 24 по 25 сентября в Белграде. Помимо «Дубая», в нем приняли участие московский ЦСКА, петербургский «Зенит» и белградская «Црвена Звезда».