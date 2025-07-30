Четырех китов выбросило на берег Японии из-за цунами после землетрясения на Камчатке

Четырех китов выбросило на берег Японии после землетрясения на Камчатке

В Японии четырех китов выбросило на берег после того, как на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7 и в регионе объявили угрозу цунами. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

Животных обнаружил местный житель на пляже Хейсаура в городе Татеяма префектуры Тиба. С утра он вышел на берег, чтобы проверить высоту волн перед серфингом, и заметил на берегу в общей сложности четырех китов. «Я и раньше видел кита, выброшенного на берег, но впервые вижу четырех», — отметил он.

Вертолет телеканала TBS также заснял морских млекопитающих, лежащих у берега и бессильно двигающих плавниками.

В ночь на среду, 30 июля, на Камчатке произошло землетрясение, которое стало самым сильным с 1952 года. Чуть позже в Северо-Курильске, Сахалинская область, прошли четыре волны цунами. В Японии, на Гавайях, в Чили, Эквадоре, Перу, Мексике и в КНР также объявлена угроза цунами.