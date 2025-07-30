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13:38, 30 июля 2025Бывший СССР

Захарова рассказала о желании Украины использовать противоречия между РФ и Азербайджаном

Захарова: Украина хочет использовать противоречия между РФ и Азербайджаном
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Украина собирается использовать противоречия между РФ и Азербайджаном для разжигания ненависти на межнациональной почве. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

По ее словам, планируется задействовать диверсионные вылазки «проплаченных перебежчиков из России». Она рассказала, что эти диверсанты будут совершать диверсии в отношении граждан и культурных объектов Азербайджана под российским флагом

«Замысел состоит в том, чтобы в случае успешной реализации таких провокаций распространить в азербайджанском, турецком и европейском медиапространстве вирусную информацию о некой российской агрессии», — заключила дипломат.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что решение о начале поставок азербайджанского газа на Украину явно направлено на поддержку Киева, который ведет войну с Москвой. По словам политика, в России необходимо поддержать подход председателя правительства Михаила Мишустина, который уволил Михаила Гусмана с должности первого зама главы ТАСС.

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