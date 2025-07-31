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15:21, 31 июля 2025Спорт

Альпинист-рекордсмен высказался о причинах гибели олимпийской чемпионки по биатлону

Альпинист Месснер о гибели Дальмайер: Оползень стал для нее роковым
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: NTB Scanpix / Heiko Junge via Reuters

Альпинист-рекордсмен Райнхольд Месснер, первым в истории покоривший все 14 гор-восьмитысячников, высказался о причинах гибели двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер в горах Пакистана. Об этом сообщает Corriere della Sera.

По его словам, бывшая биатлонистка была опытной альпинисткой. «Одной из лучших в мире, но от камнепада никуда не скрыться. Она не совершала ошибок. Она любила горы и досконально их знала. Оползень стал для нее роковым», — заявил Месснер.

Ранее на гибель Даоьмайер отреагировал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов. Он назвал произошедшее ужасом.

30 июля Дальмайер была найдена мертвой в горах Пакистана. Двумя днями ранее бывшая биатлонистка совершала восхождение вместе с напарницей и попала под камнепад.

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