Альпинист-рекордсмен высказался о причинах гибели олимпийской чемпионки по биатлону

Альпинист Месснер о гибели Дальмайер: Оползень стал для нее роковым

Альпинист-рекордсмен Райнхольд Месснер, первым в истории покоривший все 14 гор-восьмитысячников, высказался о причинах гибели двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер в горах Пакистана. Об этом сообщает Corriere della Sera.

По его словам, бывшая биатлонистка была опытной альпинисткой. «Одной из лучших в мире, но от камнепада никуда не скрыться. Она не совершала ошибок. Она любила горы и досконально их знала. Оползень стал для нее роковым», — заявил Месснер.

Ранее на гибель Даоьмайер отреагировал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов. Он назвал произошедшее ужасом.

30 июля Дальмайер была найдена мертвой в горах Пакистана. Двумя днями ранее бывшая биатлонистка совершала восхождение вместе с напарницей и попала под камнепад.