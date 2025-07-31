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10:22, 31 июля 2025Спорт

Тихонов отреагировал на гибель двукратной олимпийской чемпионки по биатлону

Александр Тихонов о гибели Лауры Дальмайер: Это ужас
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на гибель двукратной олимпийской чемпионки Лауры Дальмайер. Об этом сообщает Odds.ru.

Он назвал произошедшее ужасом. «Отличная спортсменка, одна из великих, которую будут помнить всегда. Печально, конечно, что все так закончилось, но она любила покорять вершины», — заявил Тихонов.

Ранее соболезнования в связи с гибелью Дальмайер выразила президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри. «Ее будут помнить вечно», — заявила функционер.

30 июля Дальмайер была найдена мертвой в горах Пакистана. Двумя днями ранее бывшая биатлонистка совершала восхождение вместе с напарницей и попала под камнепад.

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