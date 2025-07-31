Авраам Руссо ответил на слухи о романе с Орбакайте

Певец Авраам Руссо опроверг слухи о романе с Кристиной Орбакайте

Певец Авраам Руссо ответил на вопрос о романе с артисткой Кристиной Орбакайте во время их сотрудничества. Его цитирует сайт «Страсти».

Исполнитель подчеркнул, что в творческой среде «всегда много домыслов». «Кристина — потрясающая исполнительница и профессионал, мы создали отличные хиты вместе. Что касается личной жизни — у каждого свой путь. Алла Борисовна, как любая мать, конечно, переживала за дочь — это естественно. Но романтических отношений у нас не было», — отметил он.

Руссо описал свои отношения с Орбакайте словами «взаимовыгодный творческий союз». «Что касается личного общения — Кристина живет своей жизнью, я своей. Дай Бог ей здоровья и счастья», — добавил певец.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что Авраам Руссо получает около 2-3 миллионов рублей за корпоратив.