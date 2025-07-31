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17:12, 31 июля 2025Из жизни

Двухлапый чихуахуа спас жизнь пожилого хозяина

В США двухлапый чихуахуа спас пожилого хозяина от сердечного приступа
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

Житель штата Джорджия, США, Эндрю Кузык рассказал, что успел попасть в больницу с сердечным приступом и выжить благодаря любимому домашнему животному — чихуахуа. Об этом сообщает People.

По словам 63-летнего мужчины, он смотрел телевизор, как вдруг двухлапая собака по кличке Чемп запрыгнула на его грудь и стала странно скулить. Только в тот момент хозяин прислушался к своим ощущениям и понял, что испытывает странную боль в области сердца. Он сказал об этом жене, и та вызвала скорую помощь.

Врачи сообщили Кузыку, что в артерии его сердца образовался тромб. Пожилому мужчине экстренно провели операцию. Во время нее у Кузыка два раза остановилось сердце, но несмотря на это его жизнь удалось спасти. «Я верю, что Бог послал мне эту собаку», — заявил мужчина.

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Кузык рассказал, что неразлучен с Чемпом уже семь лет. Пес родился без двух лап, но это не помешало ему найти хозяев. У мужчины в доме живет еще пять чихуахуа. «В глубине души я питаю слабость к брошенным собакам, особенно к чихуахуа, даже несмотря их плохую репутацию из-за громкого лая», — признался Кузык.

Ранее сообщалось, что в Таиланде трехлапый пес спас хозяина от ползшей к нему крупной кобры. Хоть змея успела брызнуть ядом в морду собаки, та не пострадала.

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