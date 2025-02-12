Трехлапый пес спас хозяина от смертельно опасной змеи

The Thaiger: В Таиланде трехлапый пес Сато спас хозяина от крупной кобры

В Таиланде трехлапый пес спас хозяина от ползшей к нему крупной кобры. Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел 10 февраля, и его видеозапись сразу же стала вирусной в сети. Мужчина по имени Танонг рассказал, что лежал в гамаке возле дома, а рядом был его пес по кличке Сато — помесь тайского бангку и золотистого ретривера. В этот момент рядом появилась кобра.

Сато сразу же заметил смертельно опасную змею и, несмотря на отсутствие лапы, бросился в бой. Танонг схватил палку и присоединился к своему питомцу. Вместе они сумели одолеть пресмыкающееся. При этом змея успела брызнуть ядом в морду Сато и чуть не попала ему в глаза.

Танонг сразу же отвез питомца к ветеринару. Там выяснилось, что Сато не получил серьезных травм. Ему дали профилактические лекарства и отпустили домой.

После того как Танонг рассказал о случившемся на своей странице в социальной сети, у Сато появились тысячи поклонников, которые восхищаются его героизмом и преданностью.

Ранее в Индии домашняя собака спасла детей от королевской кобры. Пес заметил рептилию во дворе дома и набросился на нее.

