На Камчатке дом оказался под угрозой обрушения после землетрясения

В Елизове после землетрясения дом оказался под угрозой обрушения

Обрушившееся на Камчатку землетрясение может окончательно разрушить дом в Елизове. Здание давно требует расселения, рассказали изданию «Постньюс» жильцы.

На катастрофическое состояние конструкций жалуются собственники дома по улице Подстанционной. Подвал здания давно затоплен, запах сырости доносится до квартир. Фундамент дома осыпается, а козырек подъезда в любой момент готов рухнуть. Несмотря на многочисленные жалобы, власти не приступают к расселению. При этом жильцам соседних домов уже предоставили новые квартиры. Теперь же после землетрясения собственники боятся оставаться в стенах проблемного дома.

О сейсмотолчках на Камчатке стало известно в ночь на 30 июля. Землетрясение, магнитуду которого оценили в 8,7, стало самым сильным с 1952 года. После этого в Северо-Курильске Сахалинской области прошли четыре волны цунами. В Японии, на Гавайях, в Чили, Эквадоре, Перу, Мексике и КНР была также объявлена угроза цунами. Новое мощное землетрясение произошло в Тихом океане в 198 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского. Магнитуда толчков достигала 6,2 по шкале Рихтера.

Из-за землетрясения многие дома в крае пошли трещинами. Как анонсировал губернатор Владимир Солодов, жильцам поврежденных домов будет предоставлено временное размещение в безопасных местах. Выявленные трещины, как отмечается, должны представлять угрозу целостности и устойчивости здания.