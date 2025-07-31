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11:12, 31 июля 2025Спорт

Путин отреагировал на победу российских пловцов в смешанной эстафете на ЧМ в Сингапуре

Путин о победе пловцов в эстафете на ЧМ: Выступили как крепкая команда
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mikhail Metzel / Sputnik / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин отреагировал на победу российских пловцов в смешанной комбинированной эстафете на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Его слова приводит сайт Кремля.

Он поздравил спортсменов. «Вы выступили как крепкая, сплоченная команда. В напряженном финальном состязании продемонстрировали победный темп и опередили всех соперников», — заявил президент.

Российские пловцы выиграли эстафету 30 июля. В заплыве участвовали Дарья Трофимова, Дарья Клепикова, Кирилл Пригода и Мирон Лифинцев.

Россияне впервые с 2019 года принимают участие в чемпионате мира по водным видам спорта. Атлеты выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

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