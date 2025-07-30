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16:12, 30 июля 2025Спорт

Российские пловцы завоевали золото в смешанной эстафете на ЧМ по водным видам спорта

Российские пловцы победили в смешанной эстафете на ЧМ по водным видам спорта
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Дарья Трофимова

Дарья Трофимова . Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российские пловцы Дарья Трофимова, Дарья Клепикова, Кирилл Пригода и Мирон Лифинцев завоевали золото в смешанной эстафете на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Финальный заплыв прошел в среду, 30 июля. Российские спортсмены показали результат 3.37,97, установив новый рекорд чемпионатов мира. Вторыми стали китайские пловцы, третье место заняли канадцы.

Российские пловцы завоевали вторую награду в соревнованиях по плаванию на текущем чемпионате мира. Ранее серебряную медаль на дистанции 50 м брассом выиграл Пригода.

Россияне впервые с 2019 года принимают участие в чемпионате мира по водным видам спорта. Атлеты выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

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