Российские пловцы завоевали золото в смешанной эстафете на ЧМ по водным видам спорта

Российские пловцы победили в смешанной эстафете на ЧМ по водным видам спорта

Российские пловцы Дарья Трофимова, Дарья Клепикова, Кирилл Пригода и Мирон Лифинцев завоевали золото в смешанной эстафете на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Финальный заплыв прошел в среду, 30 июля. Российские спортсмены показали результат 3.37,97, установив новый рекорд чемпионатов мира. Вторыми стали китайские пловцы, третье место заняли канадцы.

Российские пловцы завоевали вторую награду в соревнованиях по плаванию на текущем чемпионате мира. Ранее серебряную медаль на дистанции 50 м брассом выиграл Пригода.

Россияне впервые с 2019 года принимают участие в чемпионате мира по водным видам спорта. Атлеты выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.