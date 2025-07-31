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16:26, 31 июля 2025Интернет и СМИ

Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов

Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий штрафы за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, за поиск заведомо экстремистских материалов, в том числе с использованием сервиса по обходу блокировок, будет предусмотрен штраф от трех до пяти тысяч рублей.

За рекламу VPN россиянам будет грозить штраф от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных лиц — от 80 до 150 тысяч. Для компаний предусмотрено взыскание от 200 до 500 тысяч.

Новые нормы вступят в силу с 1 сентября.

25 июля документ одобрил Совет Федерации, 22 июля в третьем чтении приняла Госдума. Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, комментируя законодательную инициативу, заявил, что россиян не будут штрафовать, если они нашли запрещенный контент случайно.

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