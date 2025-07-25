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11:28, 25 июля 2025Интернет и СМИ

Совет Федерации одобрил закон о штрафах за поиск экстремистских материалов

СФ одобрил закон о штрафах за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Совет Федерации (СФ) одобрил закон о введении штрафов за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов. Об этом сообщает ТАСС.

В документе отмечается, что за поиск заведомо экстремистских материалов, в том числе с использованием VPN, россиянам будет грозить штраф от трех до пяти тысяч рублей.

Кроме того, в законопроекте уточняется, что за рекламу VPN-сервисов предусматривается штраф от 50 тысяч до 80 тысяч рублей, для должностных лиц — от 80 тысяч до 150 тысяч. Юридическим лицам будет грозить взыскание от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

22 июля законопроект в третьем чтении приняла Госдума. 15 июля стало известно, что россиян предложили наказывать за поиск заведомо экстремистских материалов. Комментируя инициативу, депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что граждан не будут наказывать за то, что они случайно посмотрели запрещенный контент. Он подчеркнул, что запрещенные материалы заблокированы на территории России.

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