Россиянка вышла в финал 100-метровки вольным стилем на ЧМ и установила рекорд

Клепикова вышла в финал 100-метровки вольным стилем на ЧМ с рекордом России

Российская пловчиха Дарья Клепикова вышла в финал на дистанции 100 метров вольным стилем на чемпионате мира-2025 в Сингапуре. Об этом сообщает Sport 24.

В полуфинале россиянка преодолела дистанцию за 53,14 секунды — это новый рекорд России. При этом время Клепиковой стало третьим среди всех участниц заплыва.

Финал состоится 1 августа. Клепикова ранее в составе сборной России выиграла золото в смешанной комбинированной эстафете.

Россияне впервые с 2019 года принимают участие в чемпионате мира по водным видам спорта. Атлеты выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.