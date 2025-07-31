Российский депутат объяснил угрозу «сломать лицо» жителю региональной столицы

Спикер гордумы Томска Сеченов заявил о спровоцировавшем его на угрозу мужчине

Мужчина, с которым вступил в перепалку cпикер гордумы Томска Сергей Сеченов, провоцировал скандал и оскорблял окружающих. Об этом председатель местного парламента заявил в Telegram, комментируя скандал.

Ранее по сети распространилось видео, на котором депутат на встрече с жителями Томска пригрозил «сломать *****» одному из присутствующих.

Парламентарий подтвердил, что на кадрах действительно он, однако выразил сожаление об отсутствии полной записи встречи. «Ситуация была довольно накаленной, но все держали себя в руках. Однако, когда от гражданина посыпались оскорбления в адрес женщин, я не мог терпеть. Никому не позволю оскорблять женщин! — объяснил он. — Я человек довольно жесткий, и, возможно, это было довольно грубо, за что приношу извинения томичам».

Сеченов добавил, что он живой человек и у каждого есть свои недостатки.

Ранее глава Лесколовского сельского поселения Ленобласти Андрей Михеев обматерил местного жителя, имеющего инвалидность. Поводом стала жалоба на плохое качество уборки улиц. В ответ чиновник назвал россиянина придурком и исковеркал его отчество.