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19:30, 31 июля 2025Экономика

Стало известно о возможных последствиях извержения Ключевской сопки

Лава из Ключевской сопки может растопить один из крупнейших ледников Камчатки
Виктория Клабукова
СюжетЦунами в Японии:

Фото: Елена Верещака / ТАСС

Извержение Ключевской сопки может повлечь за собой таяние крупнейшего на Камчатке ледника. О вероятных последствиях катаклизма агентству «Камчатка-Информ» рассказали в сети природных парков «Вулканы Камчатки».

Лавовый поток протяженностью полтора километра стекает по юго-западному склону сопки и движется в сторону ледника Богдановича. Если лава растопит его, грязевые потоки, лахары, могут спуститься в русло реки Студеной, которая начинается на левом краю ледника, опасаются специалисты. Аналогичная ситуация произошла в 2023 году, когда на фоне извержения вулкана началось таяние ледников Богдановича и Эрмана. Грязевые потоки попали в русло рек Сухая и Студеная. В результате была повреждена трасса Козыревск — Петропавловск-Камчатский.

Ключевская сопка является одним из самых активных вулканов мира. Ее высота составляет 4,85 тысячи метров. Она находится в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского. Извержение началось 30 июля вскоре после землетрясения, обрушившегося на Камчатку. Землетрясение, магнитуду которого оценили в 8,7, стало самым сильным с 1952 года. После этого в Северо-Курильске
Сахалинской области прошли четыре волны цунами. В Японии, на Гавайях, в Чили, Эквадоре, Перу, Мексике и КНР была также объявлена угроза цунами.

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