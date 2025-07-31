Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Мирра Андреева
Сегодня
21:00 (Мск)
Маккартни Кесслер
Монреаль
Даниил Медведев
Завтра
03:30 (Мск)
Алексей Попырин
Торонто
Рубин
Сегодня
19:30 (Мск)
Оренбург
Fonbet Кубок России|Группа A. 1-й тур
Шахтёр
Сегодня
21:00 (Мск)
Бешикташ
Лига Европы|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Спортинг
Сегодня
22:45 (Мск)
Бенфика
Суперкубок Португалии 2025|Финал
16:42, 31 июля 2025Спорт

Союз биатлонистов России отреагировал на гибель немки — олимпийской чемпионки в горах

СБР о смерти олимпийской чемпионки Дальмайер: Наши мысли с ее семьей
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: TT News Agency / Jessica Gow / Reuters

Союз биатлонистов России в своем Telegram-канале выразил соболезнования в связи с гибелью двукратной олимпийской чемпионки немки Лауры Дальмайер в горах Пакистана.

В организации выразили соболезнования в связи со случившимся и назвали биатлонистку великолепной спортсменкой. «Наши мысли сегодня с семьей Лауры, ее друзьями и близкими людьми. Светлая память», — говорится в заявлении СБР.

Ранее о причинах гибели Дальмайер высказался альпинист-рекордсмен Райнхольд Месснер. «Она не совершала ошибок. Она любила горы и досконально их знала. Оползень стал для нее роковым», — заявил он.

30 июля Дальмайер была найдена мертвой в горах Пакистана. Двумя днями ранее бывшая биатлонистка совершала восхождение вместе с напарницей и попала под камнепад.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    От российской нефти начал отказываться один из крупнейших покупателей

    Задержанный российскими спецслужбами диверсант получил приговор

    Российский суд отпустил участников группового изнасилования

    Москвичам пообещали скорые дожди

    Невменяемый россиянин нанес приятелю 56 ударов стулом, молотками, напильником и ножом

    Москвичей предупредили об опасной погоде

    Загоревшийся многоэтажный дом в Подмосковье сняли на видео

    Семья Оззи Осборна почтила его память с помощью нарядов

    Зеленский высказался о российских активах

    Россиян призвали поставить защиту на окна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости