Союз биатлонистов России отреагировал на гибель немки — олимпийской чемпионки в горах

СБР о смерти олимпийской чемпионки Дальмайер: Наши мысли с ее семьей

Союз биатлонистов России в своем Telegram-канале выразил соболезнования в связи с гибелью двукратной олимпийской чемпионки немки Лауры Дальмайер в горах Пакистана.

В организации выразили соболезнования в связи со случившимся и назвали биатлонистку великолепной спортсменкой. «Наши мысли сегодня с семьей Лауры, ее друзьями и близкими людьми. Светлая память», — говорится в заявлении СБР.

Ранее о причинах гибели Дальмайер высказался альпинист-рекордсмен Райнхольд Месснер. «Она не совершала ошибок. Она любила горы и досконально их знала. Оползень стал для нее роковым», — заявил он.

30 июля Дальмайер была найдена мертвой в горах Пакистана. Двумя днями ранее бывшая биатлонистка совершала восхождение вместе с напарницей и попала под камнепад.