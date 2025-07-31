Страна БРИКС резко нарастила закупки российской меди

«Ъ»: Экспорт российской меди в Китай вырос на 81 процент

С января по июнь 2025 года Россия продала Китаю 564 тысячи тонн меди. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».

Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то поставки выросли на 81 процент. Стоимость экспорта увеличилась в 2,5 раза, до 3,3 миллиарда долларов. В основном Китая покупал у России медную руду, на которую пришлось 339 тысяч тонн и катодную медь (190,5 тысячи тонн).

Отмечается, что причиной такого роста стала отмена российских экспортных пошлин, а также введение 50-процентных пошлин на этот цветной металла в США. Кроме того, сказались пробуксовка внутрироссийского спроса и оживление китайской экономики.

В начале июля президент США Дональд Трамп пообещал, что с 1 августа его страна введет 50-процентную пошлину на медь. Причиной принятого решения стали вопросы укрепления национальной безопасности Соединенных Штатов.

До этого сообщалось, что из-за обострения тарифного противостояния Вашингтона и Пекина, Китай вдвое снизил импорт американской меди.