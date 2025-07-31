Тину Канделаки объявили в розыск на Украине

СБУ объявила медиаменеджера Тину Канделаки в розыск

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск заместителя генерального директора «Газпроммедиа» и телеведущую Тину Канделаки. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что медиаменеджера обвинили в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Произошедшее прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, назвав решение СБУ абсурдом. «В розыск они ее объявляют повторно с 2022 года. Операция "Шерше ля фам" (с французского «ищите женщину» — прим. «Ленты.ру») в исполнении киевского режима», — написала дипломат.

В марте 2022 года украинский суд заочно арестовал Канделаки. Отмечалось, что в стране готовились документы, чтобы объявить телеведущую в розыск. Такое же решение суд вынес в отношении главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян.