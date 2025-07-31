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00:09, 1 августа 2025Мир

В ОБСЕ указали на попытки Финляндии переписать историю

Зампостпреда при ОБСЕ Буякевич: Финляндия создает новую историческую доктрину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Финляндия и ее союзники пытаются переосмыслить историю Хельсинкского заключительного акта 1975 года, чтобы придать идеологическую легитимность текущей конфронтации с Россией. На это в разговоре с РИА Новости указал заместитель постоянного представителя РФ при Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич.

Он отметил, что в результате Запад создает «новую историческую доктрину», в которой себя позиционирует как наследников идеалов 1975 года, а Россию — как их предателя. По мнению Буякевича, Хельсинки делает это, поскольку понимает, что продвигаемая им концепция «порядка, основанного на правилах» по сути является «сферическим конем в вакууме», который легко уязвим и не имеет устойчивой связи с реальностью современной международной политики.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб поставил поставил Европу перед выбором. Он призвал европейские страны сделать выбор между Россией и «общими правилами и принципами». По словам Стубба, установление отношений между РФ и Европой возможно после мира на Украине. При этом он подчеркнул, что эти отношения будут отличаться от тех, которые существовали до начала специальной военной операции (СВО) в феврале 2022 года.

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