Вода сошла с подтопленных после цунами территорий на Камчатке

Подтопленные после цунами территории на Камчатке освободились от воды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Собеседник агентства уточнил, что вода полностью сошла. Причиной цунами и последующего подтопления стало мощное землетрясение, которое обрушилось на Камчатский край в среду, 30 июля. Магнитуда подземных толчков достигала 8,8 балла — это самое сильное подобное событие с 1952 года.
За ним последовали четыре волны цунами, которые накрыли Камчатку и Курильские острова.
Высота волн достигала 10-15 метров. В результате оказался подтоплен рыбообрабатывающий завод в Северо-Курильске, а также еще несколько зданий.