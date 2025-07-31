Вода сошла с подтопленных после цунами территорий на Камчатке

Подтопленные после цунами территории на Камчатке освободились от воды

Подтопленные после цунами территории на Камчатке освободились от воды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства уточнил, что вода полностью сошла. Причиной цунами и последующего подтопления стало мощное землетрясение, которое обрушилось на Камчатский край в среду, 30 июля. Магнитуда подземных толчков достигала 8,8 балла — это самое сильное подобное событие с 1952 года.

За ним последовали четыре волны цунами, которые накрыли Камчатку и Курильские острова.

Высота волн достигала 10-15 метров. В результате оказался подтоплен рыбообрабатывающий завод в Северо-Курильске, а также еще несколько зданий.