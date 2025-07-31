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13:28, 31 июля 2025Экономика

Вода сошла с подтопленных после цунами территорий на Камчатке

Подтопленные после цунами территории на Камчатке освободились от воды
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Stringer / Reuters

Подтопленные после цунами территории на Камчатке освободились от воды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства уточнил, что вода полностью сошла. Причиной цунами и последующего подтопления стало мощное землетрясение, которое обрушилось на Камчатский край в среду, 30 июля. Магнитуда подземных толчков достигала 8,8 балла — это самое сильное подобное событие с 1952 года.

За ним последовали четыре волны цунами, которые накрыли Камчатку и Курильские острова.

Высота волн достигала 10-15 метров. В результате оказался подтоплен рыбообрабатывающий завод в Северо-Курильске, а также еще несколько зданий.

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