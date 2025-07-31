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17:04, 31 июля 2025Наука и техника

ВСУ назвали причину сложности перехвата российских «Гераней»

ВСУ объяснили сложность перехвата российских «Гераней» отсутствием средств ПВО
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) объясняют сложность перехвата российских дронов-камикадзе «Герань» отсутствием подходящих для этого средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет Telegram-канал «Политика Страны».

Издание приводит слова начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ, согласно которым российские беспилотники летят на скорости более 500 километров в час, маневрируя при этом. «Фактически на радарах такой дрон выглядит как крылатая ракета. Перехватывать такие цели могут далеко не все средства, которые мы сегодня применяем», — назвал причину сложности перехвата дронов полковник.

Telegram-канал со ссылкой на украинские СМИ отмечает, что «Герани» остаются практически недосягаемыми для украинских дронов-перехватчиков, вертолетов и мобильных огневых групп, а в случае их маневрирования на высоту 9 километров имеющиеся у ВСУ средства — истребители и зенитные системы — не позволяют быстро отреагировать.

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Издание делает вывод, что для эффективного перехвата «Гераней» необходимы комплексы, включающие зенитную артиллерию, программируемые снаряды, радары и оптические станции, которые не только дороги в эксплуатации, но и «являются относительно редкими среди стран-партнеров и требуют длительного производства».

Ранее западный журнал Military Watch Magazine (MWM) отмечал, что спутниковые снимки, опубликованные американским телеканалом CNN, выявили значительные усилия по расширению производства российских ударных беспилотников-камикадзе «Герань-2» на заводе под Елабугой (Татарстан).

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