Захарова поиронизировала над объявившей в розыск Канделаки СБУ

Захарова назвала абсурдом объявление Канделаки в розыск СБУ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поиронизировала над решением Службы безопасности Украины (СБУ) объявить телеведущую и медиаменеджера Тину Канделаки в розыск. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Она назвала произошедшее абсурдом и заявила, что это решение СБУ не следовало бы комментировать. Дипломат напомнила, что ведомство повторно с 2022 года объявляет Канделаки в розыск.

«Операция "Шерше ля фам" (с французского «ищите женщину» — прим. «Ленты.ру») в исполнении киевского режима», — пошутила Захарова.

6 марта 2022 года суд на Украине заочно арестовал Канделаки. Ее подозревали в посягательстве на территориальную целостность Украины. Уточнялось, что судебные инстанции готовили документы об объявлении медиаменеджера в международный розыск. Такую же меру применили к главному редактору медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян.