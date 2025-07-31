Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:30, 31 июля 2025Забота о себе

Женщин призвали не тратить деньги на пять неработающих методов борьбы с целлюлитом

Врач Ивашков заявил о неэффективности антицеллюлитных кремов
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: freepik

Онколог Владимир Ивашков заявил, что не все методы борьбы с целлюлитом одинаково эффективны. В своем Telegram-канале он назвал пять самых сомнительных из существующих способов.

Ивашков призвал женщин не тратить деньги на обертывания пищевой пленкой. «Потеря жидкости и временный эффект подтянутости кожи, но жир и целлюлит остаются на месте. Неэффективно даже в бане», — подчеркнул он.

Материалы по теме:
Иммунный вопрос. Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
Иммунный вопрос.Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
21 декабря 2022
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»: что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»:что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
24 сентября 2022

Что касается антицеллюлитных кремов, по словам врача, они оказывают поверхностное воздействие на кожу, но никак не влияют на структуру подкожного жира. Также он посоветовал не делать массаж с помощью сухой щетки. В заключение Ивашков отметил, что от целлюлита не помогут избавиться различные очищающие диеты и добавки для сжигания жира.

Ранее терапевт Иоланта Лялите рассказала о продуктах, которые ошибочно считаются полезными. По ее словам, в растительном молоке есть добавленный сахар.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вел себя спокойно и жестко». В Китае впечатлены реакцией Путина на ультиматум Трампа

    Лавров подвел итоги встречи с главой МИД Сирии

    Белоусов обратился к участвовавшим во взятии Часова Яра бойцам

    Страна БРИКС резко закупилась российской медью

    Сирия поблагодарила Россию

    Туктамышева опубликовала фотографии в бикини с яхты

    Звезду «Фабрики звезд» заподозрили в беременности

    Россиянин получил срок за нюдсы

    Появились данные о продолжении боев в районе Часова Яра

    В России рассказали о цене взятия Часова Яра

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости