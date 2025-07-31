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19:10, 31 июля 2025Спорт

Журова прокомментировала отказ российским биатлонистам в сборах в Италии

Журова об отказе российским биатлонистам в сборах в Италии: Побоялись скандала
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала отказ российским биатлонистам в сборах в Италии. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

Журова заявила, что итальянцы побоялись скандала и давления. «Видите, не мытьем, так катаньем продолжают прессовать нас», — посчитала она.

Ранее тренер сборной России по биатлону Артем Истомин рассказал, что итальянцы отказали команде в проведении сборов в Антхольце. По мнению специалиста, причина такого решения политическая. Тренер добавил, что планом Б были сборы в Армении, но возникли проблемы со ввозом в страну оружия.

Россияне и белорусы отстранены от международных соревнований с марта 2022 года. В Международном союзе биатлонистов заявляли, что решение будет действовать до дальнейшего уведомления.

ЖЗЛ
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