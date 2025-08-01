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18:20, 1 августа 2025Спорт

Американская пловчиха обрадовалась возвращению россиян на чемпионат мира

Американка Дугласс обрадовалась участию россиянки Чикуновой в чемпионате мира
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maxim Thore / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по плаванию Кейт Дугласс оценила возвращение россиян на чемпионат мира по водным видам спорта. Ее слова приводит ТАСС.

Дугласс заявила, что была очень рада соревноваться с россиянкой Евгенией Чикуновой. «Я чувствовала, что мы обе будем подталкивать друг друга к тому, чтобы стать лучше. Если бы я ее не пыталась обогнать, не знаю, смогла бы я проплыть за 2.18. Думаю, это действительно помогло мне показать мой лучший результат», — подчеркнула американка.

1 августа спортсменки разыграли медали на дистанции 200 метров брассом. Дугласс одержала победу, а Чикунова, которой принадлежит мировой рекорд на этой дистанции, финишировала второй.

Россияне впервые с 2019 года принимают участие в чемпионате мира по водным видам спорта. В Сингапуре атлеты выступают в нейтральном статусе.

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