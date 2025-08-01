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15:25, 1 августа 2025Спорт

Российская пловчиха-рекордсменка завоевала серебро на чемпионате мира

Чикунова завоевала серебро на ЧМ в Сингапуре на 200-метровке брассом
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Российская пловчиха Евгения Чикунова завоевала серебро на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Финальный заплыв прошел в пятницу, 1 августа. Чикунова преодолела дистанцию за 2 минуты и 19,96 секунды. Она проиграла 1,46 секунды действующей олимпийской чемпионке — американке Кейт Дугласс. Бронза у представительницы Южной Африки Кайлин Корбетт.

Ранее Чикунова пожаловалась на условия тренировок в Сингапуре. Спортсменка отметила, что в бассейне очень тесно.

В 2023-м на чемпионате России пловчиха установила мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом, показав время 2 минуты и 17,55 секунды.

Россияне впервые с 2019 года принимают участие в чемпионате мира по водным видам спорта. Атлеты выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

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