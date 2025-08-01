Антон Миранчук рассказал о вопросах к медицине в Швейцарии

Антон Миранчук: К медицине в Швейцарии есть вопросы

Российский полузащитник Антон Миранчук, играющий за «Сьон», высказался о качестве медицины в Швейцарии. Об этом сообщает Sport 24.

Он отметил, что к швейцарской системе здравоохранения есть вопросы. «Скорую вообще не вызвать — ребенка самим надо везти, и то еще неизвестно, куда именно, где открыто», — отметил Миранчук.

Игрок также рассказал об опыте посещения врача в Швейцарии. «Она так посмотрела бегло и говорит: "Да само пройдет, трали-вали". Как будто там вообще не парятся. Мы привыкли в России к качеству медицины — врачи тебе реально помогут», — заявил Миранчук.

Россиянин перешел в «Сьон» в сентябре 2024-го. Всего в составе команды он провел 25 матчей, в которых забил два мяча и сделал три результативные передачи. Контракт россиянина рассчитан до июня 2026-го.